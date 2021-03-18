Информация о гибком iPhone периодически появляется уже не первый год. Поэтому графический дизайнер Technizo Concept в сотрудничестве с LetsGoDigital собрал слухи и утечки и сделал серию 3D-рендеров будущего смартфона iPhone Flip.

Инсайдеры предполагают, что выход гибкого смартфона может состояться уже в следующем году. Больше всего слухов сходятся на том, что iPhone Flip получит форм-фактор "лягушки", как Samsung Galaxy Z Flip или обновленная версия Motorola Razr.

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Что еще известно об iPhone Flip

Также инсайдеры говорят, что в устройстве будет использован гибкий дисплей производства Samsung.

Что касается знаменитого выреза в верхней части экрана, то по слухам, он останется, однако будет меньшего размера. Основная камера будет иметь такой же дизайн, как у iPhone 12 Pro.

Так может выглядеть iPhone Flip: смотрите видео

Рядом с блоком камеры разместят дополнительный экран, где будет информация о дате, времени, сообщения приложений, прогноз погоды и тому подобное. Пользователь сразу будет видеть от кого поступает звонок или сообщение.

Этот дополнительный экран также можно будет использовать как основную камеру для того, чтобы делать качественные селфи.