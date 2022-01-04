Закрытие станций состоялось на прошлой неделе, в пьяницу 31 декабря 2021 года. На такой шаг страна идет, поскольку хочет полностью отказаться от ядерной энергетики.

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Что известно

Правительство решило ускорить вывод из эксплуатации атомных станций после аварии на японском реакторе в 2011 году.

Реакторы Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen C примерно после тридцати пяти лет работы были остановлены в минувшую пятницу.

Три последних – Isar 2, Emsland и Neckarwestheim II – будут отключены до конца 2022 года.

Однако без света страна не останется. По предварительным данным, эти шесть электростанций обеспечивали около 12 процентов производства электроэнергии в Германии в 2021 году. В то время как доля энергии, производимой электростанциями, работающими на возобновляемых источниках, составила почти 41 процент. На угольные приходится 28 процентов, а на электростанции, сжигающие газ, — около 15 процентов.

В то же время Германия идет к тому, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии удовлетворяли 80 процентов спроса. Этого показателя планируют достичь путем расширения инфраструктуры ветровой и солнечной энергетики.

Что думают граждане страны

План правительства Ангелы Меркель от 30 мая 2011 года поддержали в Германии – стране, как пишет EuroNews, с "мощным антиядерным движением". Способствовала тому не только катастрофа на Фукусиме. Свой вклад в такие настроения сделал и страх конфликтов холодной войны, а затем катастрофы, такие как Чернобыль. Восемь самых старых реакторов были немедленно закрыты еще тогда, а остальные девять должны пройти поэтапную остановку до 2022 года.