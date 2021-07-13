Среди прочего космическое командование Германии будет наблюдать за опасным космическим мусором и анализировать деятельность других государств в рамках военной разведки. Также на плечи подразделения положили защиту инфраструктуры: спутников связи, погоды и навигации – теперь это военные задачи.

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Как будет функционировать Космическое командование Германии

Для нового Космического командования возможности ВВС будут сочетаться с ресурсами кибернетических сил "CIR" и Геоинформационной службы. Космическое командование будет частью объекта противовоздушной обороны, поэтому они смогут мониторить все воздушное пространство над Германией и отслеживать потенциальные угрозы.

Стоит отметить, что в 2020 году Германия запускала работу Центра космических операций, новое подразделение будет работать на его базе и на том же месте. Здесь около 50 солдат и более 20 гражданских сотрудников Немецкого аэрокосмического центра (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) будут следить за околоземным пространством и мониторить до 30 000 объектов в каталоге.

Интересная информация. Космическое командование Германии также будет сотрудничать с союзниками НАТО.

Новое командование Бундесвера также сосредоточит особое внимание на выявлении опасных маневров или попыток саботажа. Отмечается, что главной угрозой для космических систем может быть космический мусор, остатки космических запусков и неработающие спутники.