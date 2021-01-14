Германия отключила крупнейший магазин в даркнете: часть серверов была в Украине
Немецкие правоохранители отключили самую большую торговую площадку в даркнете. Часть серверов DarkMarket была расположена на территории Украины.
Самый большой магазин в даркнете уже не работает
На днях удалось арестовать предполагаемого оператора крупнейшей в мире торговой площадки DarkMarket. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кобленца.
Читайте также Миллионы киберинцидентов за несколько месяцев: в СНБО рассказали об атаках в Украине
Подозреваемого 34-летнего гражданина Австралии поймали вблизи немецко-датской границы.
Кроме того, 11 января закрыли и сам магазин. Перестала работать большая инфраструктура с более чем 20 серверами в Молдове и Украине.
В этом деле немецкое следствие сотрудничало с правоохранительными органами США, Украины и других стран, координировал операцию Европол.
Обратите внимание Во Львове задержали мужчину, который создал подпольную букмекерскую контору – видео
Что известно о магазине DarkMarket
- Он был крупнейшей в мире нелегальной торговой площадкой с почти 500 тысячами пользователей и более 2,4 тысячи продавцов.
- На нем провели не менее 320 тысяч транзакций и переместили более 4,65 тысячи биткойнов и 12,8 тысячи Monero – двух самых популярных криптовалют. По текущему курсу это соответствует сумме более 140 миллионов евро.
- На площадке DarkMarket в основном продавали медицинские препараты, фальшивые деньги, украденные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты, программное обеспечение.
Поделиться новостью