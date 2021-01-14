Немецкие правоохранители отключили самую большую торговую площадку в даркнете. Часть серверов DarkMarket была расположена на территории Украины.

Самый большой магазин в даркнете уже не работает

На днях удалось арестовать предполагаемого оператора крупнейшей в мире торговой площадки DarkMarket. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кобленца.

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Подозреваемого 34-летнего гражданина Австралии поймали вблизи немецко-датской границы.

Кроме того, 11 января закрыли и сам магазин. Перестала работать большая инфраструктура с более чем 20 серверами в Молдове и Украине.

В этом деле немецкое следствие сотрудничало с правоохранительными органами США, Украины и других стран, координировал операцию Европол.

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Что известно о магазине DarkMarket