Компания German Offshore Spaceport Alliance (GOSA) планирует осуществить амбициозный проект к 2023 году. Его цель заключается в построении морского космодрома, который станет стартовой площадкой для легких ракет-носителей. Они смогут запускать небольшие спутники с Северного моря. Власти Германии готовы возместить половину затрат на разработку и постройку космодрома.

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Концепция немецкого морского космодрома: смотреть видео онлайн

Для чего нужен этот космодром, если есть другие?

В мире существует не так много космодромов – около 20. Ни один из них не находится в Европе, что усложняет запуски. Поэтому странам Европы приходится использовать американские или российские космодромы. Также запуски проводятся с космодрома Куру, который расположен в Южной Америке.

Такие неудобства можно "простить" в случае крупногабаритных запусков. Но при необходимости часто запускать небольшие спутники неудобства в использовании чужих космодромов и дальней доставки до места старта становятся более значительными.

Вероятно, именно это послужило триггером тому, что власти Германии поддержали проект Национального морского космодрома. При поддержке правления и компенсации половины расходов GOSA вполне может осуществить план и провести первый запуск уже в 2023 году. Это, вероятно, сделает компанию европейским монополистом на своем рынке запусков.

Следует отметить, что спутники будут выводиться исключительно на полярные и солнечно-синхронные орбиты.

Канадская компания Maritime Launch Services может стать прямым конкурентом GOSA, ведь тоже нацелена исключительно на полярную и солнечно-синхронную орбиты. Разница заключается в том, что космодром Maritime будет расположен на суше, а первый запуск запланирован на 2023 год.