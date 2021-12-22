Германия хочет контролировать Telegram: чего власти хотят от мессенджера

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн в интервью медиагруппе Funke заявил, что страны Европейского Союза должны совместно выработать всеобщий подход к Telegram. По его мнению, это необходимо для борьбы с противоправным контентом и отслеживания незаконной информации.

Министр заявляет, что совместные действия всех стран произведут гораздо более сильное впечатление на разработчиков сервиса, чем если каждая страна будет пытаться действовать по отдельности . Что же предлагает политик?

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Что происходит вокруг Telegram

Немецкие власти крайне негативно относятся к тому, что отправка запросов на удаление незаконных материалов в Дубай сильно затягивает процесс.

Марко Бушманн считает, что мессенджер заинтересован в заработке от рекламы, потому не может отказываться от платежеспособного европейского рынка. По его мнению, Telegram должен назначить представителя или официальное контактное лицо на территории Германии. С ними могли бы взаимодействовать германские ведомства для получения информации о правонарушениях.

Вместе с тем он предостерег от "иллюзии", что нарушения закона прекратятся, как только Telegram подчинится общим правилам.

Радикалы будут искать новые пути и платформы,

– сказал министр.

Кстати, это не первый случай подобных заявлений со стороны германских властей. Ранее в декабре МВД Германии призвало усилить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью. Такое заявление сделали после того, как Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела по нарушению закона Об улучшении правоприменения в соцсетях, на которые оператор мессенджера никоим образом не отреагировал.