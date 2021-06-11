В Германии разрабатывают беспилотники для обнаружения людей по звукам, которые те издают

Команда немецких инженеров Института связи, обработки информации и эргономики имени Фраунгофера (FKIE) занимается разработкой новых беспилотников. Они будут искать выживших после стихийных бедствий, по звукам и крикам.

Команда разработчиков сейчас занимается испытанием системы микрофонов "Crows Nest Array". В ближайшее время предварительные результаты работы представят акустическому обществу США.

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Что известно

Полностью готовых дронов пока нет.

По словам руководителя проекта Макарены Варела, исследователи установят систему на беспилотник, чтобы засечь и измерить импульсы человеческих криков. Затем полученные данные обработают и попытаются на их основе определить место, откуда раздаются звуки.

Результаты этих исследований чрезвычайно важны, поскольку на кону могут быть человеческие жизни.

Проблема заключается в том, что звуки, которые отражаются от обломков зданий или склонов гор, создают очень сложную звуковую картину.

Предполагается, что новая система сможет выделять из общего шума крики о помощи, чтобы потом направлять туда команды спасателей.