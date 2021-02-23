Создан геопространственный интеллект: он будет знать все о людях, местах и предметах на Земле
В США готовятся к запуску геопространственного интеллекта (GEOINT), который будет следить за всем происходящим на территории страны и противников: от людей и их передвижения до мест и объектов на поверхности планеты.
Источник:c4isrnet
Власти Штатов считают, что система GEOINT поможет вернуть стране технологическое преимущество, утраченное после окончания Холодной войны, и улучшить экономические показатели.
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Что известно о новой технологии
GEOINT включает в себя разнообразную информацию о людях, места и предметы на поверхности Земли, а также имеет широкий спектр применения: от картографирования до разведки полезных ископаемых и коммерческой логистики, но особенно ценен для военных целей, для понимания действий потенциальных противников.
По мнению Лорен Томпсон, главного операционного директора Института Лексингтона, проект в том виде, в котором его запланировали создатели, невозможен. Это связано с тем, что ресурсы в его разработку вкладывают иностранные компании, следовательно он не будет под полным контролем только американского правительства. Например, Китай все больше доминирует в цепочках поставок, устанавливает глобальные технологические стандарты и постепенно вытесняет американские компании с рынка.
Что предлагает Лорен Томпсон
- По словам Томпсон, первым шагом к оживлению коммерческого сегмента GEOINT в США могло бы стать обновление регуляторной политики, которая отражает текущие рыночные условия. Из-за ограничений, введенных правительством США для защиты национальной безопасности, экономическая выгода проектов в сфере GEOINT для американских компаний находится под вопросом. Для сравнения, китайские предприятия продают на открытом рынке изображение со спутников с высоким разрешением и кратковременным повторным посещением сравнительно дешевле, чем это могли бы делать американцы. Томпсон считает, что Америка не сможет оставаться конкурентоспособной в GEOINT или любой другой критически важной отрасли, если ее собственная политика регулирования сдерживает инновации.
- Вторым шагом, по словам Томпсон, правительство должно использовать свою значительную покупательную способность, чтобы отдавать предпочтение местным источникам коммерческой геопространственной информации. Американские провайдеры не могут конкурировать на равных с иностранными, которые в значительной степени субсидируются их правительствами. Китай, безусловно, в этом плане является "худшим преступником", считает Томпсон.
- Кроме того, разведка США может остаться без американских технологических продуктов. Она не должна полагаться на разведывательную инфраструктуру, которая разрабатывается, строится, эксплуатируется, обслуживается или размещается в других странах или компаниями, которые находятся под иностранным влиянием. Но если американские поставщики не могут противопоставить свои продукты конкурентным из других стран, то у разведывательного общества просто может не быть выбора.
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