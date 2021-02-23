В США готовятся к запуску геопространственного интеллекта (GEOINT), который будет следить за всем происходящим на территории страны и противников: от людей и их передвижения до мест и объектов на поверхности планеты.

Власти Штатов считают, что система GEOINT поможет вернуть стране технологическое преимущество, утраченное после окончания Холодной войны, и улучшить экономические показатели.

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Что известно о новой технологии

GEOINT включает в себя разнообразную информацию о людях, места и предметы на поверхности Земли, а также имеет широкий спектр применения: от картографирования до разведки полезных ископаемых и коммерческой логистики, но особенно ценен для военных целей, для понимания действий потенциальных противников.

По мнению Лорен Томпсон, главного операционного директора Института Лексингтона, проект в том виде, в котором его запланировали создатели, невозможен. Это связано с тем, что ресурсы в его разработку вкладывают иностранные компании, следовательно он не будет под полным контролем только американского правительства. Например, Китай все больше доминирует в цепочках поставок, устанавливает глобальные технологические стандарты и постепенно вытесняет американские компании с рынка.

Что предлагает Лорен Томпсон