Потребности человечества в цветных и редких металлах постоянно растут. Добыча расширяется, нанося огромный ущерб окружающей среде и даже вызывая вооруженные конфликты. Чтобы снизить этот вред, упростив добычу меди и других металлов, оксфордские ученые предложили внимательнее присмотреться к вулканам, где их можно извлекать из раствора и параллельно получать зеленую геотермальную энергию.

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Почему именно вулканы

Многие месторождения цветных металлов образовались в далеком прошлом именно благодаря деятельности вулканов.

Во время извержения к поверхности выносится горячий концентрированный раствор, содержащий медь, а также цинк, литий, серебро и золото. Масса со временем остывает и образует залежи.

Под действующим вулканом на глубине в несколько километров, могут накапливаться большие объемы богатой металлами жидкости. Извлекать ресурсы из нее теоретически можно с гораздо меньшими затратами и ущербом природе, чем из каменной руды.

При этом высокая температура позволяет параллельно получать геотермальное электричество, которое нельзя пускать на питание добывающего оборудования и инфраструктуры.

Оксфордские геологи показали, что подобные богатые металлами растворы хранятся в пористых породах под действующими вулканами в Италии, Японии, Мексике, Индонезии и на Антильских островах. По их выводам, такие резервуары могут быть едва ли не у каждого активного вулкана в мире — настоящее золотое дно, иногда в прямом смысле слова. Например, новозеландский вулкан Уайт-Айленд, по расчетам ученых, в год выбрасывает около 100 тонн меди и 4,5 килограмма золота, однако куда большая часть остается в глубоких резервуарах — в виде насыщенного горячего раствора.

Как добыть металлы из-под вулкана

К сожалению, добыча таких материалов требует создания новых инструментов и технологий. Насыщенный раствор разогрет иногда до 450 градусов. Для работы с ним нужны трубы и техника со специальными покрытиями. Кроме того, необходимо точно оценить риск спровоцировать извержение.

Пока ученые считают, что он небольшой. Однако это стоит проверить, и геологи уже подбирают место для первого экспериментального бурения. По их словам, реально разработка вулканических ресурсов может начаться через 5–15 лет.