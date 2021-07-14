Около 66 миллионов лет назад массивный астероид, упавший на Землю вблизи нынешней Мексики, завершил долгую эру доминирования динозавров. Ударная волна вызвала сильный жар и привела к глобальным пожарам, сквозь толщу планеты прошли мощные сейсмические волны, а по океану прокатилось цунами. Над Северной Америкой поднялись волны воды, самая опасная из которых могла достигать 1500 метров в высоту.

Интересно Microsoft Teams превратит любой смартфон в компактную рацию

Следы древней катастрофы

Ученые нашли следы таких волн в окаменелых осадочных породах. Тогда эти породы находились на дне прибрежного мелководья, а сегодня оказались в центре штата Луизиана. Их удалось заметить благодаря сейсмографии.

Гэри Кинсленд и его коллеги из Луизианского университета воспользовались данными, собранными нефтедобывающей компанией Devon Energy, которая проводила разведку на территории штата. Ученые заметили, что на глубине около 1500 метров там находится серия окаменелых складок — подобных тем, которые образуются на дне у берега водоема под действием волн. Однако их размеры были значительно крупнее: высота достигает 16 метров с расстоянием между гребнями доходит до километра.



Сейсмография показала следы цунами, которые сохранились до нашего времени в земной коре / Фото Kinsland et al

Авторы уверены, что это следы цунами от астероида Чиксулуб, прошедшего по мелководью. На это указывает и местоположение складок, и их ориентация.

По данным Кинсленда и его коллег, глубина моря здесь в то время достигала около 60 метров. Мощные волны могли оставить складки на дне, которые потом долго не разрушались приливами и штормами, позволив им сохраниться в геологической летописи.