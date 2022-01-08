Под вулканическими островами, расположенными не на стыке тектонических плит, располагаются так называемые "горячие точки". Они представляют собой камеры с расплавленной породой, которая поднимается из глубин мантии Земли. Последнее исследование показывает, что образование "горячих точек" не всегда связано с раскаленным веществом из глубин планеты.

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Исландия является самым большим вулканическим островом на Земле / Фото USA Today

Подробнее об исследовании

Предыдущие исследования "горячих точек" показали, что их температура на 100 – 300 градусов по Цельсию выше температуры магмы в разломах между тектоническими плитами. По мнению ученых, это означало, что источником раскаленных пород для "горячих точек" среди тектонических плит есть недра Земли.

Но новое исследование геологов было более масштабным, поэтому выявило, что предыдущая теория, возможно, не верна:

Около 45% "горячих точек" были в среднем на 155 градусов по Цельсию горячее материала в тектонических разломах.

40% "горячих точек" были горячее всего лишь на 50 – 136 градусов по Цельсию. То есть они были уже не настолько горячими, чтобы поддерживать активный подъем раскаленных пород с недр планеты.

Около 15% "горячих точек" были вообще "холодными" – их температура была либо меньше температуры материала в тектонических разломах, либо больше максимум на 36 градусов по Цельсию.

Более того, ученые также исследовали концентрацию изотопов гелия в "горячих точках":

Породы, поднимающиеся из глубин Земли богаче гелия-3, ведь он сохранился со времен формирования планеты.

Гелий-4 образуется в результате распада радиоактивных элементов, например урана.

Оказалось, что в "горячих точках" с более высокой температурой количество гелия-3 преобладает над гелием-4. В более холодных точках все наоборот. Это может свидетельствовать о том, что в двух последних "температурных случаях" "горячие точки" возникали не в недрах планеты, а в верхней мантии.

Что ж, это исследование показывает, что, возможно, "классическая модель" "горячих точек" под вулканическими островами среди тектонических плит – не верна или частично верна. Однако потребуется больше исследований, чтобы подтвердить новую теорию.