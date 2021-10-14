Одна из популярных теорий происхождения коренных народов Америки гласит, что первые поселенцы прибыли из северо-восточной Азии. В том числе – из Японии. Сторонники этой теории утверждают, что первые американцы являются дальней семьей жителям "страны восходящего Солнца" периода Дзёмон. Такое предположение возникло из-за сходства археологических культур.

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Так выглядят современные представления о расселении человека на Земле / Фото Wikipedia

"Японская" теория происхождения индейцев

Согласно "японской" теории и "модели двойной структуры", в первую очередь, от 16 тысяч лет назад на территории современной Японии жили охотники-собиратели, которые, вероятно, стали основоположниками культуры Дзёмон. Гораздо позже, около 2 300 лет назад, туда пришли восточноазиатские фермеры, которые умели выращивать рис.

Потепление после ледникового максимума, которое произошло 17 – 18 тысяч лет назад, вызвало миграцию носителей культуры Дзёмон на север от Японских островов. Постепенно они достигли сегодняшнего Берингова пролива, который тогда был перешейком. Охотники-собиратели пересекли его и оказались на территории Северной Америки.

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Опровержение "японской" теории

В новой научной работе провели детальное генетическое исследование и обнаружили, что археологические совпадения культуры Дзёмон и культуры мезоамериканцев – это действительно лишь совпадения. Генетически это никак не подтверждается.

Эти люди (Дзёмон), жившие в Японии 15 тысяч лет назад, являются маловероятным источником происхождения коренных американцев. Ни биология скелета, ни генетика не указывают на связь между Японией и Америкой. Наиболее вероятным источником индейского населения является Сибирь,

– говорит автор исследования профессор Ричард Скотт.

Также исследование показало, что коренные народы Америки имеют два источника происхождения своего генома:

Первый источник происходит от популяции, которая отделилась от предков жителей Восточной Азии, представителей современного народа Хань. Это произошло в среднем около 30 тысяч лет назад. Позже, около 24 тысяч лет назад, эта популяция еще раз разделилась на представителей палеосибирских народов и народов Берингии, которые и мигрировали в Америку. Второй источник имеет западно-евроазиатское происхождение. Эта генетическая линия "началась" около 20 тысяч лет назад.

Именно комбинация этих двух генетических источников преобладает в современном геноме индейцев. В противовес этому, генетика показывает очень слабую связь между людьми культуры Дзёмон и коренными американскими народами.