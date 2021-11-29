Генеральный директор Twitter Джек Дорси уходит с должности – CNBC

Источники издания CNBC говорят, что генеральный директор Джек Дорси уйдет в отставку. После объявления акции соцсети выросли в цене на 11 процентов.

Пока Джек Дорси помимо Twitter руководит еще и Square – компанией по цифровым платежам. Один из акционеров соцсети, компания Elliott Management, пыталась сместить его еще в 2020 году.

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Почему Дорси уходит

О конкретных причинах никакой информации нет. Представители Twitter не ответили на запрос о комментариях.

Однако, как пишет источник, основатель Elliott Management, инвестор и миллиардер Пол Сингер сомневался, должен ли Дорси управлять сразу двумя публичными компаниями. Он призвал его уйти с поста генерального директора одной из них. Поєтому, как предполагают в CNBC, именно это и могло стать причиной.

, Джек Дорси был одним из тех, кто 13 июля 2006 основал Twitter. Это одна из самых популярных сегодня соцсетей, позволяющая кому-либо публиковать короткие текстовые сообщения – до 280 символов.