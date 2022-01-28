Как стало известно, Пичаи и его коллеги обвиняются в нарушении закона Об авторском праве. Все они вроде бы причастны к нелегальной загрузке его фильма Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha в YouTube.

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Что известно о задержании

В иске говорится, что автор фильма Сунил Даршан не продавал права на свой фильм 2017 года.

Однако фильм доступен на YouTube и уже собрал множество просмотров.

Режиссер отмечает, что его фильм просмотрели более миллиарда раз.

Не считая того, большие суммы средств зарабатываются на нелегальных загрузках.

Я возлагаю ответственность на Сундара Пичай, поскольку он представляет Google. Я отследил более 1 миллиарда просмотров моего фильма Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha. Никаких действий предпринято не было, несмотря на то, что компания выразила озабоченность,

– говорит Сунил Даршан.

Что думают в Google

Компания в свою защиту заявила, что у нее есть механизм, позволяющий правообладателям защищать свой контент на таких платформах, как YouTube. Кроме того, при обращении в Google представитель компании в Индии сказал, что компания полагается на владельцев авторских прав, сообщающих ей о несанкционированных загрузках. Компания предлагает им инструменты управления, такие как система идентификации контента YouTube, которая дает правообладателям автоматизированный способ идентификации, блокировки, продвижения и даже заработка по загрузке своего контента.

Представитель Google уверяет, что когда владелец авторских прав сообщает о видеонарушении авторских прав, компания немедленно удаляет контент в соответствии с законом и закрывает учетные записи пользователей с несколькими нарушениями авторских прав. Значит ли это, что Сунил Даршан не жаловался на нарушение его прав самой компании, неясно. Неясно и то, о какой "высказанной озабоченности" он говорит. Вероятно, истец будет настаивать на том, что он сообщил модераторам YouTube о нелегальном контенте, но они проигнорировали его запрос на удаление.

Стоит отметить, что сейчас, по всей видимости, спорный контент под названием Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha уже удалили с платформы. По этому названию можно найти только обзоры, плейлисты на другой контент, касающийся фильма. Максимальное количество просмотров – 1,7 миллионов – имеет подборка музыки. Но не сам фильм.