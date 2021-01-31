Автопроизводитель General Motors, продающий сотни тысяч бензиновых пикапов и внедорожников ежегодно, принял решение, которое отразится на всей автоиндустрии США. Компания обещает стать углеродно-нейтральной до 2040 года.

Источник: Verge

Следуя обновленному плану компании уже к 2025 General Motors намерена на 40% сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории США, а к 2035 году – полностью перейти на выпуск только электрических моделей машин и электрического роботизированного транспорта.

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Как компания будет переходить на новое производство

Для того чтобы полностью отказаться от выбросов в атмосферу углекислого газа к 2040 году, General Motors собирается в ближайшие 20 лет "удалить эмиссию со всей продукции" компании, включая все автомобили и все фабрики. А в тех случаях, когда это будет невозможно, GM станет покупать так называемые углеродные кредиты, чтобы нейтрализовать нанесенный окружающей среде ущерб. Следует отметить, что в указанный период компания не собирается прекращать продажу бензиновых автомобилей.

Как решение GM повлияет на индустрию

Поскольку General Motors – крупнейший производитель автомобилей в Северной Америке, его решение покончить с эмиссией углерода на всех этапах производственного процесса коснется многих в этой области, а выполнение обещанного не гарантировано.

К 2030 GM обязалась использовать "100-процентную обновляемую энергию" для питания своих фабрик и учреждений в США, а других производственных комплексов, расположенных по всему миру, это коснется до 2035 года. Труднее избавиться от эмиссии конечных продуктов и цепей поставки, которые составляют 75% углеродного следа GM.

Впрочем, компания оставила себе пространство для маневра. В посте в LinkedIn глава GM Мэри Барра описала жесткие сроки отказа от производства легковых автомобилей с ДВС скорее как "стремление", а не твердое намерение. Кроме того, компания до 2025 года сократит на 40% продаж машин с ДВС только на территории США, относительно других стран таких обязательств не озвучено. Полный отказ концерна от производства машин на углеродном топливе должна произойти за 15 лет – до 2035 года.

Другие экологические инициативы GM

Это не первый шаг GM в направлении создания чистого транспорта. Недавно компания приняла обязательства до 2025 увеличить фонд по выпуску электрического и автономного транспорта с 20 до 27 миллиардов долларов. Также GM собирается выпустить за это время 30 новых моделей электромобилей и непроизносимая пока количество моделей автономных транспортных средств.

Заявленные инвестиции включают в себя, по заявлению компании, непрерывное развитие технологии аккумуляторов GM Ultium, обновление производственных мощностей, включая Factory ZERO в Мичигане и Spring Hill Manufacturing в Теннесси, а также инвестирование в новые объекты, такие как Ultium Cells LLC в Огайо.