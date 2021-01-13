Компания General Motors в ходе виртуальной выставки CES 2021 объявила о запуске нового подразделения BrightDrop, который предложит коммерческим клиентам полностью электрические транспортные средства рядом с программной экосистемой для их мониторинга.

Новая компания GM рассказала о первом клиенте. Им стала американская компания FedEx, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Сообщается, что BrightDrop будет использовать платформу Ultium для полностью электрических транспортных средств, пишет TechCrunch.

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Что известно

Первыми продуктами BrightDrop стали электрический фургон EV600 с запасом хода 402 километров и электрический моторизованный контейнер для транспортировки EP1, который будет доступен в первом полугодии. В контейнере можно перевозить до 91 килограмма груза.



Электрический контейнер для перевозки груза / Фото BrightDrop

Оба получат множество функций, разработанных, чтобы предоставить клиентам возможность мониторинга и управления транспортным средством, включая мониторинг местоположения, состояние батареи и отдаленные команды для блокировки и разблокировки.

Пока BrightDrop занимается разработкой нескольких прототипов, в том числе транспортного средства для доставки на средние расстояния. Такой транспорт будет перевозить несколько контейнеров EP1. Кроме того, компания готовит концепт транспортного средства для быстрой доставки грузов.



Транспортный модуль для перевозки контейнеров EP1 / Фото BrightDrop

GM также разработала набор программных инструментов, чтобы предложить экосистему электромобилей для коммерческого рынка. Кроме того, компания создает дилерскую сеть для поддержки продаж и обслуживания и планирует помочь коммерческим клиентам создать инфраструктуру зарядки.