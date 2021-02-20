General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), американская компания, выполняющая заказы для оборонной промышленности США и специализирующаяся на изготовлении электромагнитных и энергетических пусковых систем, подписала контракт с техасским Firefly Aerospace, основателем и главным инвестором которой является украинец Макс Поляков.

Согласно контракту, ракета Alpha Firefly Aerospace доставит в космос разработанный GA-EMS экспериментальный орбитальный спутник (OTB) с установленным на нем широкоугольным регистратором частиц загрязнения в атмосфере (Multi-Angle Imager for Aerosols, MAIA) NASA.

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Почему это важно

Источник: GA

Данный контракт является важным показателем партнерства компаний в оборонном секторе. Запуск ракеты планируется в 2022 году с базы ВВС Ванденберг в США.

Справка. МАІА – это важная миссия в рамках программы NASA по изучению Земли Earth System Science Pathfinder Program исследовательского центра Лэнгли, Вирджиния. Научно-исследовательский центр по разработке ракетных и реактивных установок NASA в Пасадене, штат Калифорния, отвечает за проектирование, разработку и доставку приборов MAIA.

"В течение запланированной трехлетней работы на орбите MAIA будет измерять уровень загрязнения атмосферы. Данные по MAIA помогут выявить взаимосвязь между количеством взвешенных твердых частиц в атмосфере и развитием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в 12 целевых регионах по всему миру. Это прекрасный пример того, как развитие космической отрасли способствует улучшению жизни на Земле, что является основой философии Ноосферы", – отметил Макс Поляков, основной инвестор Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha отвечает всем техническим и эксплуатационным требованиям к запуску космического аппарата OTB GA-EMS с прибором MAIA в качестве основной полезной нагрузки ракеты. Комбинируя уникальность Firefly в области запуска ракет с нашим новейшим подходом к проектированию и разработке спутников, GA-EMS может гарантировать, что такие проекты, как MAIA от NASA, которые направлены на геонаучные исследования, выполняются передовыми методами,

– заявил Скотт Форне, президент GA-EMS.



Ракета Alpha FireflyAerospace / Фото FireflyAerospace