Ученые из Англии, Швеции, Мексики и США исследовали гены сотен тысяч людей. Оказалось, что в среднем 1 человек на 2,5 тысячи имеет редкую мутацию гена GPR75. Эта мутация на 54% понижает вероятность развития ожирения. Похожие результаты показали и опыты на мышах. Их мутация гена GPR75 вызывала уменьшенный набор веса. Если гену не хватало одной копии гена, то животные набирали на 25% меньший вес, а если не было двух копий, то на 44%.

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Подробнее об исследовании

Международная группа ученых провела исследование, в котором приняли участие более 645 тысяч человек из США, Мексики и Великобритании. Ученые не секвенировали каждый ген, а сосредоточились на анализе экзома.

Екзом – это часть генома, которая представляет собой последовательности, которые транскрибируются на матричную РНК после того, как интроны удаляются в процессе сплайсинга РНК. Проще говоря, экзоны – это части, которые выступают своего рода инструкциями для белков. Это, в свою очередь, означает, что при секвенировании можно идентифицировать мутации гена, кодирующего белок.

Проведя исследование ученые обнаружили 16 генов, которые были одновременно связаны с мутациями экзонов и с весом человека. Мутации гена GPR75 оказали наибольшее влияние на индекс веса человека. Люди, у которых не хватало одной копии гена, был вес, который был в среднем на 5,3 килограмма меньше, чем у людей, которые имели полностью функциональный ген GPR75.