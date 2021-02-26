Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые выступил в популярном сервисе Clubhouse. Там он сделал несколько интересных заявлений, в частности о том, каким смартфонам отдает предпочтение.

Так, Гейтс заявил, что считает лучшими смартфоны, работающие на базе операционной системы Android.

Интересно Билл Гейтс призвал решать земные проблемы, а не думать об освоении других планет

Почему Android

По его словам, программное обеспечение Microsoft, которое установлено некоторыми производителями Android, он считает очень удобным.

Также Гейтс считает, что эти смартфоны более гибкие в вопросе работы программного обеспечения и операционной системы. При этом он добавил, что имеет много друзей, которые пользуются iPhone.

Интересно, что соцсеть Clubhouse сейчас работает только на девайсах на базе iOS. Поэтому, очевидно, о своей любви к смартфонам на Android Билл Гейтс озвучивал через некий девайс Apple.

Проблемы биткойна

Кроме того, Гейтс озвучил свою позицию в отношении биткойна. Он говорит, что очень хорошо воспринимает биткойн.

Проблема заключается в том, что майнинг криптовалюты требует больших вычислительных мощностей и потребляет много электроэнергии, что плохо для экологии. Также он сообщил, что не инвестировал в биткойн.