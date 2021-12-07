Считается, что жизнь возникла около 3,5 миллиарда лет назад. Где и как это произошло на ранней Земле? После долгих и кропотливых исследований ученые наконец приблизились к разгадке. Вероятно, что первая самая примитивная жизнь существовала на границе шариков газа и воды в порах горных пород.

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Процесс разделения коацерватов / Фото Nature Chemistry

Подробнее о зарождении жизни

Решающую роль в существовании и развитии первой жизни сыграла возможность своеобразной кластеризации – возможность образования отдельных ячеек, где эта жизнь могла существовать, чтобы облегчить химические реакции, которые ей необходимо было осуществлять. Чтобы понять этот процесс, ученые использовали безмембранные коацерваты-микрокапеи с высоким содержанием коллоидов. Ученые считают, что разделение этих микрокапель возможно в среде, которая похожа на пузырьки газа в нагретых порах горных пород на ранней Земле.

Для этого эксперимента ученые воссоздали среду, которая вероятно соответствует условиям, которые были на Земле миллиарды лет назад: пористые горные породы, расположенные под водой и нагреваются постоянной вулканической активностью.

Оказалось, что граница раздела между газом и водой словно притягивает некоторые молекулы. Таким образом протоклетки локализуются, скапливаются и образуются более крупные структуры из сахарозы, аминокислот и РНК. Также они могли делиться и фрагментироваться. Таким образом, говорят специалисты, эксперимент показал то, как существовали первые безмембранные клетки в сложных условиях ранней Земли.