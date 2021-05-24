Илон Маск – регулярный гость британского аэропорта в Лутоне. Он делает там остановки перед визитом в Берлин, где находится Гигафабрика "Гига-Берлин". Однако визит Маска 15-16 мая 2021 года странным образом совпал с указанием Управления инвестиций Великобритании "найти участок, площадью 250 гектаров, для строительства завода по изготовлению автомобилей".

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Автомобиль Tesla / Фото Unsplash

Правдивы ли слухи

Точно, конечно, неизвестно. Однако совпадение в прибытии Маска и поиске Управлением инвестиций земельного участка выглядит подозрительно.

Управление инвестициями Великобритании – это структура, которая была создана после выхода Великобритании из состава ЕС. Задача Управления - налаживание взаимодействия между государством и иностранными инвесторами.

Не исключен сценарий, согласно которому Управление без каких-либо договоренностей с Маском превентивно ищет участок, чтобы показать главе Tesla, что Великобритания готова к сотрудничеству и никаких рисков нет. Это может быть связано с тем, что ранее Илон Маск объяснил причину построения Гигафабрики в Германии, а не в Великобритании.

Brexit сделал слишком рискованным открытие Гигафабрики в Великобритании,

– заявил миллиардер в интервью изданию AutoExpress осенью 2019 года.

Возможно теперь власть Туманного Альбиона изо всех сил пытается добиться построения новой европейской Гигафабрики у себя в стране, что увеличит приток инвестиций.