Nothing Phone 1: где смотреть презентацию первого смартфона компании и чего от нее ждать

Первый смартфон компании Nothing, который называется просто и лаконично "Phone 1", полностью раскроют уже 12 июля. Компания приглашает на презентацию всех желающих. Рассказываем, как к ней присоединиться.

Молодая компания одного из основателей OnePlus Карла Пея готова анонсировать свой первый смартфон. Ранее она выпустила наушники в прозрачном корпусе и сделала это своеобразной фишкой – у нового гаджета также будет прозрачная задняя крышка, через которую можно будет увидеть, что находится внутри.

Интересно Xiaomi 12S Ultra с гигантским блоком камер Leica официально представлен: что интересного

Nothing Phone 1: что о нем известно

Технические характеристики новинки пока остаются тайной. Известно лишь, что на борту будет процессор Qualcomm Snapdragon, беспроводная зарядка и модифицированная версия Android под брендом Nothing OS.

Еще одним элементом необычного дизайна являются световые полоски, вмонтированные под крышку. YouTube блоггер Маркус Браунли показал несколько вариантов их применения. Nothing называет это своим "интерфейсом глифов", состоящим из более 900 отдельных светодиодов.

Смотрите, как это работает на практике: видео

Вот список, предоставленный блогером:

Все полоски светятся, чтобы показать уведомление.

Центральный круг светится, указывая на беспроводную или обратную зарядку.

Нижняя световая полоска может служить индикатором прогресса подзарядки.

Все полоски могут гореть для поддержания камеры.

Все полоски могут мигать в такт с 10 встроенными мелодиями телефона.

Кроме самих глифов, также красный светодиод, мигающий, когда телефон снимает видео.



Смартфон Nothing Phone 1 / Фото Nothing

Презентация: когда и где