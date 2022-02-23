Характерной особенностью вымышленного Татуина был двойной восход и закат "Солнц". Дело в том, что планета вращалась сразу вокруг двух светил, то есть находилась в двойной (бинарной) звездной системе. Учитывая количество экзопланет в нашей реальной Галактике, очевидно, что где-то существует похожая планета. Наконец-то мы ее нашли – это Kepler-16b.

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Плакат NASA с изображением Kepler-16b / Фото NASA

Подробнее об открытии

Обнаруженная экзопланета Kepler-16b, как известно из названия, расположена в звездной системе Kepler-16, которая удалена от нас на 245 световых лет. Открытие совершили благодаря 193-сантиметровому телескопу обсерватории Верхнего Прованса, Франция. О существовании Kepler-16b удалось узнать благодаря так называемому методу радиальных скоростей.

Обратите внимание! Kepler-16b был открыт еще 10 лет назад благодаря космической обсерватории Kepler. "Повторное открытие" произошло потому, что ученые решили протестировать новый телескоп обсерватории Верхнего Прованса и доказать верность методу измерения радиальных скоростей.

Открытие является важным шагом в нашем понимании формирования экзопланет вообще. Считается, что они образуются в протопланетном диске, который вращается вокруг молодой звезды. Однако в двойных звездных системах образование как диска, так и экзопланет может быть затруднено из-за гравитационных возмущений. Поэтому открытие вращающихся вокруг бинарных систем объектов лучше позволяет понять все этапы развития планет.

Плакат демонстрирующий систему Kepler-16 и телескоп обсерватории Верхнего Прованса / Фото Phys

Возможно, планета образовалась вдали от двух звезд, где их влияние слабее, а затем оказалось ближе к ним. Этот процесс называется дисковой миграцией. Или, напротив, мы можем обнаружить, что нам необходимо пересмотреть наше понимание процесса планетарной аккреции,

– рассказывает профессор Бирмингемского университета Амори Трио.

Кстати, планета Kepler-16b точно не является рекордсменом по количеству звезд. А вот экзопланета в системе GW Orionis может похвастаться тройным восходом и закатом "Солнц".