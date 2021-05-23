Серебристые облака: где и когда наблюдать это редкое явление

Теплыми летними вечерами можно наблюдать, как облака начинают светиться. Если вы это увидели, то вы везучий человек. Ведь вам удалось увидеть этот редкий атмосферный феномен – серебристые облака. Где и когда их искать? Рассказываем на Техно24.

Серебристые облака – это тоненькие облака в верхних слоях атмосферы. Формируются они в мезосфере на высоте от 75 до 85 километров, то есть выше, чем любые другие облака. Образуются они из очень маленьких кристалликов льда и пыли. Откуда берутся лед и пыль так высоко над поверхностью Земли – точно неизвестно.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок



Наблюдение за серебристыми облаками / Фото Images.immediate.co.uk

Как образуются облака

Точно неизвестно, как именно формируются облака. Ученые считают, что водяной пар конденсируется на маленьких частицах пыли. Источниками пыли, теоретически, могут быть:

метеориты, которые сгорают в атмосфере;

вулканическая активность на Земле.

Также обязательным условием появления является очень низкая температура в мезосфере, около -120 градусов по Цельсию.

Почему мы их видим

Поскольку облака очень тонкие и формируются очень высоко, то наблюдать их получится только в сумерках. Днем или ночью вы их не увидите. Солнце, прячась за горизонтом, подсвечивает их для вас из-под низа. В то же время обычные облака, которые находятся намного ниже серебристых облаков, Солнцем не освещаются.

Интересно Космические фотографии: ночная сторона Земли

В какой период можно наблюдать это явление

Как ни странно, но необходимый холод в мезосфере появляется летом. Когда снизу, у поверхности Земли царит тепло, то из-за вертикальных сезонных ветров мезосфера охлаждается до нужных температур.

Поэтому наблюдать редкое явление можно с конца весны и до начала осени.

Где и как можно увидеть серебристые облака

В основном облака можно наблюдать на широтах от 45 градусов до 65 градусов. Бывали случаи, когда явление фиксировалось южнее 45 широты, однако это редкость.

Идеальное время для наблюдения наступает тогда, когда Солнце опускается на 6 – 16 градусов за горизонт. Проверить это вы можете с помощью специальных мобильных приложений.

Увидев серебристые облака впервые – вы уже ни с чем их не спутаете.

Подборка поразительных фотографий серебристых облаков от украинских астрофотографов



Серебристые облака над Киевом / Фото SKY HD



Серебристые облака и комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Киевщиной / Фото SKY HD



Серебристые облака и комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Тернопольщиной / Фото Андрей Ревун



Поля Тернопольщины и серебристые облака / Фото Андрей Ревун



Серебристые облака над Львовщиной / Фото Вячеслав Кишкун



Серебристые облака и пригород Львова / Фото Вячеслав Кишкун



Серебристые облака над Львовщиной / Фото Вячеслав Кишкун



Серебристые облака над Львовщиной / Фото Вячеслав Кишкун



Серебристые облака над Харьковом / Фото Павел Пахоменко



Серебристые облака над Харьковом / Фото Павел Пахоменко



Пшеничное поле и пылающее небо Тернопольщины / Фото Татьяна Свинарик-Иващенко



Серебристые облака и комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Ивано-Франковщиной / Фото Алексей Нимчук



Серебристые облака и комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Ивано-Франковщиной / Фото Алексей Нимчук

Подборка фотографий серебристых облаков из космоса



Едва заметный шлейф серебристых облаков / Фото NASA



Здесь Солнце уже лучше подсвечивает облака / Фото NASA



Серебристые облака, похожие на морские волны / Фото NASA



Обратите внимание на расстояние между обычными облаками и серебристыми / Фото NASA