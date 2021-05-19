Может взрыв был в центре нашей Галактики? Или взорвалось где-то возле Галактики Андромеды? Или еще дальше, за краем видимой Вселенной? Нет, взрыв произошел ближе, чем можно подумать.

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Карта температурного фона реликтового излучения / Фото WMAP

Где произошел Большой Взрыв

Как принято считать, до Большого Взрыва, скорей всего, ничего не существовало. Во время Большого взрыва образовалась сама Вселенная. Итак, взрыв произошел везде и сразу.

Кстати, термин "Большой Взрыв" не очень корректен.

Взрыв – это резкое, очень быстрое движение частиц в среде (взрыв в воздухе, в воде, в земле). Говоря о возникновении Вселенной, там сама среда резко и очень быстро (даже представить сложно насколько) расширилась с практически пятнышка до колоссальных размеров. Название "Большой Взрыв" вообще было насмешливым, по отношению к данной теории. Однако, несмотря на свою ироничность, она кратко описывает приблизительную суть, то есть является метафорой. Но суть заключается в очень быстрой, резкой смене, а не в взрыве, как таковом. Мы не знаем, что именно тогда было. Но мы знаем, чего тогда точно не было – взрыва,

– рассказывает аспирант кафедры Астрофизики ЛНУ им. Франко, популяризатор науки Мирослав Кашеба