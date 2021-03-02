Компания Gatorade, которая занимается выпуском спортивных напитков, создала интересное смарт-устройство. Это небольшой патч, получивший название Gx Sweat Patch.

Патч крепится на руку и позволяет узнать данные о состоянии организма во время тренировки. Его нужно прикрепить к внутренней части левой руки перед началом тренировки.

Интересно Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite с датчиком внешнего давления презентовали в Украине

Как работает патч

Во время занятия патч впитывает пот и при этом меняет цвет. После окончания тренировки следует отсканировать патч в приложении Gx App. Там можно увидеть подробную статистику о том, сколько жидкости потерял организм и сколько нужно выпить напитка, чтобы эффективно восстановиться.

Gx App также может определить данные о гидратации для конкретных видов тренировок. Так, пользователи смогут получить рекомендации о том, сколько пить до, во время и после каждого забега и тому подобное.

Цена

Gx Sweat Patch – это одноразовый патч, поэтому каждый раз нужно использовать новый. Цена пары девайсов – 25 долларов (700 гривен).