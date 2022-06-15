По мнению авторов, их методика пригодится в регенеративной медицине – напечатанные органы можно использовать как в трансплантации, так и в менее серьезных операциях на сердце. Ученые из Гарварда разработали новый набор методик для инженерии сердца.

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Как удалось распечатать орган

Инженеры и биологи применили биочернила с плотно упакованными строительными блоками сократительных органов (OBB), состоящими из кардиомиоцитов, и напечатали с помощью них листы сердечной ткани со сложной структурой. Эти листы обладают организацией и функциональностью, аналогичной реальным слоям сердечной мышцы человека. В перспективе, печатая такие ткани в несколько слоев, учёные смогут составлять пригодные для пересадки органы.

Возможность эффективно имитировать выравнивание сократительной системы сердца по всей его иерархии от отдельных клеток до более толстой сердечной ткани, состоящей из нескольких слоев, имеет решающее значение для создания функциональной сердечной ткани для заместительной терапии,

– заявила глава исследования Дженнифер Льюис.

Новая технология базируется на существующей системе 3D печати Wyss SWIFT. Ученые отметили, что их технология может принести пользу задолго до того, как 3D-принтеры научатся печатать полноценные органы. По их словам, печатные ткани можно использовать для замены шрамов после сердечных приступов или изучения заболеваний в лабораторных условиях. Кроме того, эта технология может использоваться для поддержки детей с врожденными пороками сердца.

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Почему это важно

Сердечно-сосудистые заболевания – это одна из главных причин смертности среди детей и взрослых не только в США, но и в мире. Только в Америке около 659 тысяч человек ежегодно умирают от подобных заболеваний. Среди множества пациентов с критическим состоянием сердца около 3,5 тысячи ожидают трансплантации. Большинство этих пациентов вынуждены ждать операцию более шести месяцев, а некоторые так и не получают донорские органы, рассказали ученые.

Интересно! В отличие от других органов, способных восстанавливаться после травм, сердце не имеет регенеративных способностей. Когда клетки сердца умирают из-за болезни или инфаркта, они замещаются фиброзным рубцом, который нарушает нормальную работу органа. Это значит, что даже пациенты, которые смогли восстановиться после проблем с сердечно-сосудистой системой, должны следить за состоянием своего здоровья и регулярно посещать врача с профилактической целью.