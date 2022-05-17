Основатель компании Meta не только показал гарнитуру Cambria в работе, но раскрыл некоторые подробности о ней. Однако внешний вид устройства пока не афишируется. На роликах и фото ее либо размывают, либо закрывают пикселями.

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Что рассказал Цукерберг

У AR/VR-гарнитуры Project Cambria еще нет точной даты выпуска, но Meta утверждает, что начнет продавать ее уже к концу 2022 года. В ближайшее время компания обещает раскрыть основные спецификации и стоимость.

В видеоролике, опубликованном на странице Цукерберга в Facebook, глава Meta показал The World Beyond – нативное приложение, которое будет "смешивать" реальный мир с цифровым.

Согласно короткой презентации, эта служба может превратить любую плоскую поверхность в рабочий стол, перенести тренера по фитнесу в комнату к пользователю, сгенерировать виртуальное домашнее животное, с которым можно поиграть .

. Смешанная реальность Meta работает путем наложения виртуальных элементов на изображения с внешних камер Cambria, транслируемых на встроенный дисплей – аналогично тому, как функционируют очки дополненной реальности.

Однако в отличие от сторонних AR-систем, таких как HoloLens и Magic Leap, в Cambria пользователи смотрят на происходящее вокруг не через прозрачное стекло, а через широкоформатный VR-дисплей.

По мнению инженеров из Meta, такой подход к пользовательскому опыту дает больше простора для творчества разработчиков приложений.

Цукерберг также отметил, что Cambria будет одним из первых AR/VR-устройств, ориентирующихся на удаленные рабочие вопросы. Сотрудники компаний смогут использовать гаджет для создания виртуальных офисных пространств, где бы они ни находились, и взаимодействовать со своими коллегами с помощью 3D-аватаров.

Гарнитура сохраняет иммерсивный контроль над всей визуальной средой с большим полем зрения. Это означает, что владельцы Cambria могут надеть гарнитуру и полностью погрузиться виртуальные пространства или, наоборот, "вытащить" контент из цифрового мира в реальный. В рамках демонстрации Цукерберг показал второй вариант.

В ролике, который показал Цукерберг, он надел гарнитуру, запустил приложение и вызвал виртуальное домашнее животное. Гаджет перенес его в комнату и синхронизировал цифровые объекты с физическими – фантастическое существо пробежалось по полу, подобрало отскочивший от реальной стены виртуальный мячик и принес его хозяину.

Затем глава Meta сел за стол и включил "офисный режим", после чего перед ним появились окна виртуальных программ, которые можно двигать, наложенные на фон реального мира, где на столе лежал блокнот. Благодаря камерам Цукерберг смог сделать в нем некоторые записи.

И на последнем этапе демонстрации предприниматель перенес в свою комнату виртуального инструктора по фитнесу.

Что интересно, взаимодействие с гарнитурой не требует держать в руках дополнительных манипуляторов для точного определения движений. Судя по всему, с этой задачей справляются камеры.

Еще больше информации Цукерберг раскрыл в короткой презентации, которую провел вместе с Джесси Шелом, CEO Schell Games.