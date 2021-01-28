Garmin выпустила умные часы Lily специально для женщин
Компания Garmin представила новые умные часы под названием Lily. Как говорят в компании, их разработали "женщины для женщин".
Источник: The Verge
Правда, в часах нет встроенного приемника GPS, поддержки автономного воспроизведения музыки или Garmin Pay. Ключевой особенностью Lily можно считать их внешний вид.
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Что интересного в Garmin Lily
Lily получили небольшой размер с диаметром 34,5 мм. Экран Lily сенсорный, но монохромный. При этом аналоги от Apple, Fitbit и Samsung (с такой с ценой могут) предложить цветные экраны.
Смарт-часы Garmin Lily
При этом радует автономность. Garmin утверждает, что часы могут предложить до 5 дней без подзарядки.
Относительно функционала, то Lily может отслеживать шаги, тренировки, сон, уровень стресса, насыщение крови кислородом, менструальный цикл и даже беременность.
Цена
- Lily в версии Sport Edition, изготовлены из алюминия и с силиконовым ремешком, оценили в 199 долларов (5 600 гривен).
- Версия Classic Edition из нержавеющей стали с кожаным ремешком стоит 250 долларов (7 100 гривен).
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