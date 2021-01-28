Компания Garmin представила новые умные часы под названием Lily. Как говорят в компании, их разработали "женщины для женщин".

Источник: The Verge

Правда, в часах нет встроенного приемника GPS, поддержки автономного воспроизведения музыки или Garmin Pay. Ключевой особенностью Lily можно считать их внешний вид.

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Что интересного в Garmin Lily

Lily получили небольшой размер с диаметром 34,5 мм. Экран Lily сенсорный, но монохромный. При этом аналоги от Apple, Fitbit и Samsung (с такой с ценой могут) предложить цветные экраны.

Смарт-часы Garmin Lily

При этом радует автономность. Garmin утверждает, что часы могут предложить до 5 дней без подзарядки.

Относительно функционала, то Lily может отслеживать шаги, тренировки, сон, уровень стресса, насыщение крови кислородом, менструальный цикл и даже беременность.

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