Garmin выпустила новый смарт-часы Vivoactive 3 Element: чем интересна новинка
В конце 2020 года компания Garmin официально представила новое поколение умных часов Vivoactive 3 Element. Он получил корпус из нержавеющей стали в сером цвете.
Часы оснащены 1,2-дюймовым трансфлективным дисплеем с разрешением 240 х 240 пикселей с дополнительным защитным стеклом, сообщает Gizmochina.
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Корпус защищен от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ.
Чем интересен
Новинка получила оптический датчик частоты сердечных сокращений, высотомер, компас, акселерометр, термометр, GPS, а также поддерживает Bluetooth и ANT +.
Для подключения к смартфону нужно скачать приложение Connect IQ. В общем, новинка поддерживает 10 спортивных режимов. Также он может отображать оповещения из других приложений. Часы осуществляют мониторинг сердечного ритма и фиксируют замеры уровня стресса.
Смарт-часы Garmin Vivoactive 3 Element / Фото gizmochina.com
На одном заряде Vivoactive 3 Element может проработать до 8 дней. Если же включить GPS, то с ним автономность составит всего 13 часов.
Цена
Стоимость Garmin Vivoactive 3 Element составляет 220 долларов – это примерно 6200 гривен.
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