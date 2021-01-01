В конце 2020 года компания Garmin официально представила новое поколение умных часов Vivoactive 3 Element. Он получил корпус из нержавеющей стали в сером цвете.

Часы оснащены 1,2-дюймовым трансфлективным дисплеем с разрешением 240 х 240 пикселей с дополнительным защитным стеклом, сообщает Gizmochina.

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Корпус защищен от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ.

Чем интересен

Новинка получила оптический датчик частоты сердечных сокращений, высотомер, компас, акселерометр, термометр, GPS, а также поддерживает Bluetooth и ANT +.

Для подключения к смартфону нужно скачать приложение Connect IQ. В общем, новинка поддерживает 10 спортивных режимов. Также он может отображать оповещения из других приложений. Часы осуществляют мониторинг сердечного ритма и фиксируют замеры уровня стресса.

Смарт-часы Garmin Vivoactive 3 Element / Фото gizmochina.com

На одном заряде Vivoactive 3 Element может проработать до 8 дней. Если же включить GPS, то с ним автономность составит всего 13 часов.

Цена

Стоимость Garmin Vivoactive 3 Element составляет 220 долларов – это примерно 6200 гривен.