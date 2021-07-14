Астрофизики предвидели гамма-вспышку у магнетара

Магнетары – это массивные вращающиеся нейтронные звезды, которые обладают самыми мощными из известных магнитных полей. Они способны выпускать короткие всплески радиоволн, настолько ярких, что их можно увидеть во всей Вселенной. Астрофизики смогли предвидеть такие вспышки.

Группа астрофизиков обнаружила одну особенность магнетаров: они могут выпускать всплески низкоэнергетических гамма-лучей по схеме, невиданной ранее ни у одного другого астрономического объекта. Ученые пока не знают, почему так происходит. Но эта особенность позволила спрогнозировать очередные гамма-вспышки. И этот прогноз сбылся.

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Периодичность низкоэнергетических гамма-вспышек магнетара / Фото Phys.org

Как астрофизикам удалось спрогнозировать гамма-вспышку

Международная группа астрофизиков заметила определенную закономерность в импульсах магнетара SGR1935 + 2154 в 2020 году. Наблюдения показали, что объект выпускает всплески случайным образом, но только в пределах четырехмесячного "окна". Каждое активное "окно" разделено тремя месяцами бездействия.

19 марта 2021 года команда загрузила статью, в которой они предположили, что следующую серию гамма-вспышек следует ожидать после 1 июня 2021 и до 7 ноября 2021 года. 24 июня 2021 года произошла первая вспышка – прогноз ученых оправдал себя. После первого случая астрономы наблюдали еще около 12 вспышек.

Команда ученых пока не может точно сказать, что именно вызывает такую ​​"оконную" закономерность. Поэтому они высказали несколько предположений относительно интересной закономерности:

Магнетары вращаются очень быстро вокруг собственной оси. Если вращение сопровождается прецессией, то есть колебания оси при вращении, то это может привести к тому, что локальный источник всплеска на поверхности магнетара будет указывать на Землю только в определенное время.

Еще одна версия заключается в том, что плотное облако непрозрачного материала окружает магнетар, но имеет отверстие, через которое всплески прорываются. Это отверстие "указывает" на Землю в одно и то же время, тогда мы и наблюдаем вспышки гамма-излучения.

Однако однозначно ученые этого сказать не могут. Поэтому научную команду ожидает много работы, чтобы теоретически описать обнаруженную ими закономерность.