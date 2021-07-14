Группа астрофизиков обнаружила одну особенность магнетаров: они могут выпускать всплески низкоэнергетических гамма-лучей по схеме, невиданной ранее ни у одного другого астрономического объекта. Ученые пока не знают, почему так происходит. Но эта особенность позволила спрогнозировать очередные гамма-вспышки. И этот прогноз сбылся.

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Периодичность низкоэнергетических гамма-вспышек магнетара / Фото Phys.org

Как астрофизикам удалось спрогнозировать гамма-вспышку

Международная группа астрофизиков заметила определенную закономерность в импульсах магнетара SGR1935 + 2154 в 2020 году. Наблюдения показали, что объект выпускает всплески случайным образом, но только в пределах четырехмесячного "окна". Каждое активное "окно" разделено тремя месяцами бездействия.

19 марта 2021 года команда загрузила статью, в которой они предположили, что следующую серию гамма-вспышек следует ожидать после 1 июня 2021 и до 7 ноября 2021 года. 24 июня 2021 года произошла первая вспышка – прогноз ученых оправдал себя. После первого случая астрономы наблюдали еще около 12 вспышек.

Команда ученых пока не может точно сказать, что именно вызывает такую ​​"оконную" закономерность. Поэтому они высказали несколько предположений относительно интересной закономерности:

Магнетары вращаются очень быстро вокруг собственной оси. Если вращение сопровождается прецессией, то есть колебания оси при вращении, то это может привести к тому, что локальный источник всплеска на поверхности магнетара будет указывать на Землю только в определенное время.

Еще одна версия заключается в том, что плотное облако непрозрачного материала окружает магнетар, но имеет отверстие, через которое всплески прорываются. Это отверстие "указывает" на Землю в одно и то же время, тогда мы и наблюдаем вспышки гамма-излучения.

Однако однозначно ученые этого сказать не могут. Поэтому научную команду ожидает много работы, чтобы теоретически описать обнаруженную ими закономерность.