На презентации речь прежде всего шла о Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition – гибком смартфоне, который будет доступен в 49 вариантах окраски. Изменить дизайн можно будет в любое время.

Интересно Samsung, вероятно, готовит специальную версию Galaxy Z Flip3 для фанатов группы BTS

Что известно

Главная особенность предложения заключается в возможности комбинирования различных вариантов цвета. Доступны:

5 вариантов передней панели,

5 вариантов задней панели,

2 варианта рамки.



Samsung представила Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Выбранный покупателем вариант смартфона положат в специальную упаковку Bespoke Edition, а на смартфоне будут установлены подходящие по цвету специальные обои для двух экранов — основного и вспомогательного.

Для всех владельцев новинки будет действовать специальная программа Bespoke Upgrade Care: за 49 евро можно поменять дизайн одной из сторон уже купленного смартфона, просто заменив панель.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Сам же смартфон стоит по-разному в разных странах. Например, в Германии цена стартует от 1 149 евро. В США разница в цене между Galaxy Z Flip3 и Bespoke составляет 50 долларов — 1 099 вместо обычных 1 049. Продаваться этот гаджет будет не везде. Повезло Корее, США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде и Австралии.

Однако это еще не все. Вместе с Z Flip 3 вариативность цветов получили умные часы Galaxy Watch4 Bespoke Studio.



Galaxy Watch4 Bespoke Studio / Фото Samsung

При покупке можно выбирать среди различных вариантов цветов, размеров и стилей ремешков. Однако самих вариантов в этом случае предлагается меньше.

Старт продаж – 20 октября.