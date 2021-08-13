Новое поколение Galaxy Watch может создать пару только со смартфонами под управлением Android. Информацию официально подтвердила компания Samsung, отредактировав документ поддержки устройств.

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Что известно

Обновление касается только четвертого поколения часов. Модели прошлых лет, которые остаются на ОС Tizen, сохранят совместимость с устройствами на iOS.

Также несколько изменились и правила совместимости. Samsung Galaxy Watch 4 могут работать только со смартфонами на Android начиная с шестой версии . Более ранние не поддерживаются. Кроме того, сам смартфон должен иметь не менее 1,5 гигабайта оперативной памяти.

. Более ранние не поддерживаются. Кроме того, сам смартфон должен иметь не менее 1,5 гигабайта оперативной памяти. Еще одной заметной особенностью является требование к наличию Google-сервисов на смартфоне. Это означает, что огромное количество владельцев смартфонов Huawei не смогут пользоваться новыми Galaxy Watch 4.

Напомним, новые умные часы представили на конференции Samsung Unpacked вместе с новыми смартфонами компании. Всего выпустят две модели с двумя вариантами размера экрана в каждой – Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Цены стартуют от 6 999 гривен за меньшую версию и заканчиваются 12 499 гривнами за наиболее продвинутый вариант с eSIM.

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.