Понимание разнообразных процессов, которые происходят на протяжении эволюционного пути галактик, позволяет лучше понять их эволюцию в целом. Это не значит, что можно составить замечательную таблицу, где бы расписывался весь эволюционный путь, ведь для каждой отдельной галактики существуют свои уникальные процессы. Но, конечно, существуют и общие тенденции, которые ученые тоже исследуют. Например, такой тенденцией является потеря электронов.

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Объект Хога – редкая кольцеобразная галактика / Фото Википедии

Подробнее об исследовании

Астрофизические явления создают электромагнитные волны разной длины:

Радиоизлучение;

Видимый свет;

Инфракрасное излучение;

Ультрафиолетовое излучение;

Рентгеновское излучение.

Ученые фактически провели статистический анализ, скомбинировав данные в широком спектре. Для этого анализа было выбрано 2 094 галактики, в которых идут процессы звездообразования.

Галактики располагаются от Солнца на расстоянии от 1 до 11 миллиардов световых лет. Таким образом, мы можем наблюдать объекты такими, какими они были 1 – 11 миллиардов лет назад и находились на разных этапах эволюции.

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Результаты исследования

Оказалось, что уровень радиоизлучения напрямую зависит от массы галактики. В среднем самые мощные галактики показывают наибольшую разницу в интенсивности радиоизлучения на различных радиочастотах.

Такой высокий уровень излучения происходит из-за потери электронов. Сами электроны тоже теряют энергию, когда замедляются. Эта энергия превращается в электромагнитное излучение, которое и фиксируют радиотелескопы.

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