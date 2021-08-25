Понимание разнообразных процессов, которые происходят на протяжении эволюционного пути галактик, позволяет лучше понять их эволюцию в целом. Это не значит, что можно составить замечательную таблицу, где бы расписывался весь эволюционный путь, ведь для каждой отдельной галактики существуют свои уникальные процессы. Но, конечно, существуют и общие тенденции, которые ученые тоже исследуют. Например, такой тенденцией является потеря электронов.
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Объект Хога – редкая кольцеобразная галактика / Фото Википедии
Подробнее об исследовании
Астрофизические явления создают электромагнитные волны разной длины:
- Радиоизлучение;
- Видимый свет;
- Инфракрасное излучение;
- Ультрафиолетовое излучение;
- Рентгеновское излучение.
Ученые фактически провели статистический анализ, скомбинировав данные в широком спектре. Для этого анализа было выбрано 2 094 галактики, в которых идут процессы звездообразования.
Галактики располагаются от Солнца на расстоянии от 1 до 11 миллиардов световых лет. Таким образом, мы можем наблюдать объекты такими, какими они были 1 – 11 миллиардов лет назад и находились на разных этапах эволюции.
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Результаты исследования
Оказалось, что уровень радиоизлучения напрямую зависит от массы галактики. В среднем самые мощные галактики показывают наибольшую разницу в интенсивности радиоизлучения на различных радиочастотах.
Такой высокий уровень излучения происходит из-за потери электронов. Сами электроны тоже теряют энергию, когда замедляются. Эта энергия превращается в электромагнитное излучение, которое и фиксируют радиотелескопы.