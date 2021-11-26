Галактики-пришельцы: откуда у Млечного Пути карликовые соседи

Карликовые галактики, которые являются спутниками Млечного Пути, очень трудно обнаружить непрофессионалу. Разве что в Южном полушарии можно увидеть невооруженным глазом Большое и Малое Магеллановые Облака. Но оказалось, что эти галактики-спутники совсем не спутники.

Считается, что карликовые галактики, которые являются спутниками Млечного Пути, находятся в этой "роли" достаточно давно, едва ли не от образования Галактики. Но высокоточные наблюдения космической обсерватории Gaia за 40 галактиками-спутниками свидетельствуют, что это совсем не так.

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Динамика открытия галактик-спутников Млечного Пути: смотрите видео онлайн

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Еще наблюдения космического телескопа "Хаббл" в 2006 году свидетельствовали, что скорость Магеллановых Облаков относительно Млечного Пути достаточно высока. А это значит, что они не могут быть спутниками. Теперь эти данные проверила обсерватория Gaia. Более того, она отследила скорость 40 карликов из 59 известных, которые являются вероятными спутниками Млечного Пути.

Оказалось, что скорости многих гораздо больше, чем скорости, например, шаровидных звездных скоплений, точно вращающихся вокруг Галактики. Такие большие показатели относительной скорости предполагают, что карликовые галактики не являются спутниками. Они фактически пролетают мимо. Некоторые карлики имеют меньший показатель скорости, но она все равно высока, что намекает на то, что они стали спутниками совсем недавно.

Ученые отмечают, что некоторые из карликовых галактик, несмотря на сегодняшнюю высокую скорость, в будущем потеряют ее и станут спутниками. Для них это будет своеобразный смертный приговор, ведь Млечный Путь с высокой вероятностью разорвет их в клочья своей гравитацией. Исследование осложняется тем, что астрономы пока не могут уверенно оценить массу нашей же Галактики, а от этого зависят и расчеты по поводу того, станет карлик спутником или нет.

Исследование и переоценка скоростей спутников является важным шагом в понимании процессов образования карликовых галактик и самого Млечного Пути.