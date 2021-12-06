Учитывая на то, что количество темной материи во Вселенной должно быть просто колоссальным и она значительно преобладает массой "обычную", барионную, материю, сложно представить, чтобы существовали галактики без нее. Но астрономы уже обнаруживали галактики, которые имели очень малое содержание темной материи. Теперь же удалось наблюдать галактику, которая, вероятно, вообще существует без этой загадочной субстанции.

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Галактика AGC 114905, вероятно, не имеет темной материи / фото Phys

Подробнее об открытии

Группа ученых из Нидерландов исследовала имеющиеся данные по нескольким галактикам, когда обнаружила, что некоторые из них имеют либо очень малое содержание темной материи, либо вообще ее не имеют. Это было довольно странно и было подозрение, что данные были неточными.

Проведите наблюдение повторно и вы увидите, что вокруг вашей галактики будет темная материя,

– сказали ученым другие астрономы в ответ на их открытие.

Ученые повторили наблюдение, использовав "Очень большой массив имени Карла Янского" (Karl G. Jansky Very Large Array, VLA) в Нью-Мексико, США. В частности исследовали галактику AGC 114905, которую VLA наблюдал около 40 часов.

Ультрадиффузная карликовая галактика AGC 114905 расположена от нас на расстоянии около 250 миллионов световых лет. Имея размер как у Млечного Пути, объект имеет значительно меньшую светимость и в тысячу раз меньше звезд.

Ранее считалось, что такие ультрадиффузные (рассеянные) карликовые галактики могут существовать лишь при условии наличия темной материи, которая и помогает звездам и газу держаться кучи. И 40 часов наблюдений обеспечили достаточно данных, чтобы рассчитать, что газ в AGC 114905 движется "самостоятельно", то есть без "помощи" темной материи.

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Загадка отсутствия темной материи заключается еще и в том, что поблизости нет других галактик, которые бы могли, например, "перетянуть" загадочное вещество. Теперь ученые ведут наблюдение за второй похожей галактикой, которая также может не иметь темной материи. Если же ее не обнаружат и там, теорию о существовании ультрадиффузних карликовых галактик точно придется пересмотреть.