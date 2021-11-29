В Галактике обнаружили гигантскую "волну"

В космическом пространстве учёные постоянно находят новые масштабные структуры. Их размеры очень разнообразны и варьируются от нескольких световых до миллиардов световых лет. Стало известно, что в нашей Галактике было выявлено ранее неизвестное образование.

Астрономы давно обнаружили, что другие галактики имеют длинные газовые "нити", которые могут растягиваться на сотни и тысячи световых лет. У Молочного Пути такие структуры обнаруживать гораздо сложнее, так как мы наблюдаем его изнутри, а это значительно усложняет открытие таких объектов. Но, пересматривая данные по исследованию концентрации угарного газа в Галактике, ученые заметили именно такое газовое образование.

Читайте на сайте Астрономы обнаружили в космосе залежи "белого золота"

Подробнее о новом открытии

Открытие удалось сделать благодаря телескопу APEX, Чили, исследовавшего концентрацию угарного газа в Галактике. Именно тогда ученые заметили скопление газа с гигантской протяженностью. Структура получила название "Волна Ганготри" в честь ледника, с которого берет свое начало река Ганг.

"Волна" имеет длину от 2 до 4 килопарсек, что равняется от 6 523 до 13 046 световых лет. Поэтому "Волна Гангтори" – это одно из величайших образований нашей Галактики. Ближайшая точка газовой нити расположена примерно на расстоянии 4,5 килопарсека (14 677 световых лет) от Солнца, однако структура имеет протяженность в сторону центра Галактики. Поэтому самая отдаленная точка нити расположена на расстоянии около 7 килопарсек (22 830 световых лет).

Газовая структура объединяет два спиральных рукава. Ранее уже удавалось обнаружить подобные объекты, но они были ориентированы вдоль рукавов Молочного Пути. Также интересной кажется форма "Волны" – она не прямая, а зигзагообразная. Ученые пока не могут объяснить причины обретения такой странной формы и вероятной причиной является гравитационное влияние.