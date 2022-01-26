В галактике Андромеды отыскали необычную черную дыру

Ближайшая к нам "полноценная" галактика – это галактика Андромеды. До нее "всего лишь" 2,5 миллиона световых лет и вы можете увидеть этот объект невооруженным глазом на незасвеченном небе.

Учитывая относительно небольшое расстояние до галактики Андромеды, она конечно является целью для наблюдений. Кроме самого объекта, астрономов интересуют многочисленные шарообразные звездные скопления, вращающиеся вокруг исполинской галактики в виде спутников. Там и отыскали необычную черную дыру.

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Галактику Андромеды можно наблюдать невооруженным глазом / Фото Wikipedia

Необычная черная дыра в галактике Андромеда

B023-G078 – это чрезвычайно массивное шаровое звездное скопление, вращающееся вокруг галактики. Его масса равняется примерно 6,2 миллиона масс Солнца. Более того, вероятнее всего, что это и не звездное скопление, а остатки карликовой галактики, которую растерзала гравитация Андромеды.

Однако, что B023-G078 – это ядро древней галактики свидетельствует то, что в ней есть звезды с разным возрастом. Дело в том, что звезды в шаровых звездных скоплениях формируют преимущественно в одно и то же время. Оказалось, что B023-G078 имеет в своем центре звезды с высоким содержанием металлов. Концентрация тяжелых элементов в звездах уменьшается ближе к краям скопления. Это свидетельствует, по мнению ученых, что это остатки ядра галактики.

И, конечно, в центре бывшей галактики обнаружили черную дыру. Ее масса в 100 тысяч масс Солнца также свидетельствует в пользу того, что B023-G078 – это не звездное скопление, ведь им трудно сформировать такие массивные компактные объекты. Более того, эта черная дыра необычна и все дело в ее массе. Дело в том, что объект с массой в 100 тысяч Солнц не может сформироваться после взрыва сверхновой. А в центре галактики черные дыры имеют массы значительно большие: например, компактный объект в центре Млечного Пути имеет приблизительную массу 4,3 миллиона масс Солнца.

Поэтому объект в центре уничтоженной галактики B023-G078 относится к черным дырам с промежуточной массой. Таких объектов обнаружено на удивление мало, но они очень важны для астрономов, ведь позволяют лучше понять эволюцию не только черных дыр, но и маломассивных галактик.