Учитывая относительно небольшое расстояние до галактики Андромеды, она конечно является целью для наблюдений. Кроме самого объекта, астрономов интересуют многочисленные шарообразные звездные скопления, вращающиеся вокруг исполинской галактики в виде спутников. Там и отыскали необычную черную дыру.

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Галактику Андромеды можно наблюдать невооруженным глазом / Фото Wikipedia

Необычная черная дыра в галактике Андромеда

B023-G078 – это чрезвычайно массивное шаровое звездное скопление, вращающееся вокруг галактики. Его масса равняется примерно 6,2 миллиона масс Солнца. Более того, вероятнее всего, что это и не звездное скопление, а остатки карликовой галактики, которую растерзала гравитация Андромеды.

Однако, что B023-G078 – это ядро древней галактики свидетельствует то, что в ней есть звезды с разным возрастом. Дело в том, что звезды в шаровых звездных скоплениях формируют преимущественно в одно и то же время. Оказалось, что B023-G078 имеет в своем центре звезды с высоким содержанием металлов. Концентрация тяжелых элементов в звездах уменьшается ближе к краям скопления. Это свидетельствует, по мнению ученых, что это остатки ядра галактики.

И, конечно, в центре бывшей галактики обнаружили черную дыру. Ее масса в 100 тысяч масс Солнца также свидетельствует в пользу того, что B023-G078 – это не звездное скопление, ведь им трудно сформировать такие массивные компактные объекты. Более того, эта черная дыра необычна и все дело в ее массе. Дело в том, что объект с массой в 100 тысяч Солнц не может сформироваться после взрыва сверхновой. А в центре галактики черные дыры имеют массы значительно большие: например, компактный объект в центре Млечного Пути имеет приблизительную массу 4,3 миллиона масс Солнца.

Поэтому объект в центре уничтоженной галактики B023-G078 относится к черным дырам с промежуточной массой. Таких объектов обнаружено на удивление мало, но они очень важны для астрономов, ведь позволяют лучше понять эволюцию не только черных дыр, но и маломассивных галактик.