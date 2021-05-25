Галактика может иметь ядро из темной материи, – ученые

Согласно современному научному консенсусу в центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Но ученые, проанализировав новые данные, пришли к выводу, что объект Стрелец А* может оказаться сгустком темной материи.

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики Стрелец А* давно находится в прицеле исследовательских телескопов. Сам объект мы увидеть не можем, но наблюдаем движение других объектов вокруг невидимой, как считается, черной дыры. Ученые наблюдали за, как считается, облаком газообразного водорода G2 в момент сближения со Стрельцом А*. Ожидалось, что сверхмассивная черная дыра разорвет G2, но этого не произошло.

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Движение звезд вокруг объекта Стрелец А*

Теория ученых

Объект G2 растянулся во время прохождения перицентра, – ближайшей к Стрельцу А* точки орбиты – а затем снова стал компактным.

Ученые Международного центра релятивистской астрофизики провели новые расчеты движения объекта G2 и звезды S2. Согласно их расчетам Стрелец А* может оказаться не черной дырой, а сгустком фермионной темной материи.

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Команда ученых решила провести повторные расчеты не только для G2 и S2, но и для 15 других объектов, которые вращаются вокруг Стрельца А*. Расчеты, как считают ученые, укладываются в новую модель и подтверждают их гипотезу. Таким образом может оказаться, что в центре Галактики Млечный Путь находится не сверхмассивная черная дыра, а колоссальных размеров и массы пузырь темной материи.

Команда Международного центра релятивистской астрофизики также выразила мнение, что сгусток темной материи коллапсирует в черную дыру только после набора критической массы, которая выше, чем у обычных звезд. Это могло бы объяснить, каким образом появились сверхмассивные черные дыры.