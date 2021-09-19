Ведущим автором нового исследования стал Vo Hong Minh Phan из Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена, Германия. Но наверняка ни одна современная научная работа о межзвездных объектах не обходится без астронома из Гарварда Авраама Леба. Команда ученых исследовала возможность разрушения разнообразных объектов в межзвездной среде вследствие "размывания" их галактическими космическими лучами.

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Как межзвездные объекты "размываются"

Попадание межзвездных объектов в межзвездное пространство может происходить разными путями. Например, их может выбросить туда из-за гравитационного взаимодействия с массивными объектами. Или же это может произойти еще в начале формирования звездной системы.

Команда решила исследовать, как на эти объекты могут влиять космические лучи. Предполагается, что многие такие космические тела состоят из льда, поэтому и ситуации моделировали на нем:

Азотный лед (N2).

Монооксид углерода или угарный газ (CO).

Диоксид углерода или сухой лед (CO2).

Метан (CH4).

Что такое галактические космические лучи? Это заряженные частицы с высокой энергией. В основном такие частицы представляют собой ядра атомов водорода и гелия, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света. Траектория их движения всенаправленная.

Исследование является достаточно приблизительным, ведь нам очень мало известно как о самих межзвездных космических телах, так и об уровне космических лучей в разных частях Галактики.

Предполагается, например, что Оумуамуа преимущественно состоял из азотного льда. Этот первый зафиксированный межзвездный объект образовался где-то в рукаве Персея около 0,5 миллиарда лет назад. Поэтому теоретически начальный размер Оумуамуа составлял около 10 – 50 километров. Но в Солнечную систему прибыло тело со странной удлиненной формой и длиной около 230 метров.

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Вполне вероятно, что из-за размытия объектов космическими лучами мы не фиксируем то их количество, которое рассчитали ученые. Их просто не существует, ведь их уничтожили космические лучи за миллионы лет.

Научное сообщество ожидает начала работы мощного телескопа имени Веры Рубин, который сможет обнаруживать больше межзвездных объектов, что улучшит статистические знания. С его помощью, вероятно, смогут обнаружить даже девятую планету Солнечной системы.