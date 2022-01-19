Гаджеты, интернет и программирование для детей: как совместить приятное с полезным

Неудивительно, что когда ребенок немного подрастает, то технологии составляют серьезную конкуренцию и учебе и другой, казалось бы, полезной деятельности и становятся причиной родительского беспокойства.

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Или технологии могут стать дружеским союзником в воспитании и развитии ребенка? И даже помочь с экзаменами и выбором будущей профессии. Мы попросили профессиональных преподавателей дать несколько советов на самые волнующие родителей темы.

Мозг человека, а особенно ребенка, стремится к получению информации, новых впечатлений, к новым знаниям. Конечно, Tik Tok с бесконечным потоком коротких ярких видео – это самый легкий путь развлечься и загрузить немного “быстрых углеводов” в мозг. Поэтому дети там и “залипают” надолго.

Если просто забрать у ребенка телефон, то проблема не решится. Ведь взамен нужно предложить что-то интересное. Сейчас мы сталкиваемся с тенденцией, что дети читают мало книг, мало играют в шахматы, зато легко увлекаются всякими технологическими вещами. Можно этим воспользоваться. Будет прекрасно, если получится от простого потребления цифровых потоков байтов перейти к созиданию и креаторству. Например, рисовать в Adobe, или программировать, или собрать конструктор с Arduino, или создавать что-то в 3D. Тем более, это можно замечательно совмещать и с Tik Tok, и с компьютерными играми, и с другими развлечениями. А обучаясь азам цифровых профессий, важно видеть контекст их применения в будущем.

Самый главный вопрос: как подменить условный Tik Tok условным программированием? В своей практике я понял, что этот челлендж можно решить с помощью мягкой настойчивости: понадобится время и немного усилий.

Я смотрю с детьми много научно-фантастических фильмов . Мои старшие дети занимаются программированием и робототехникой, поэтому обязательно спрашиваю у них как они представляют или объясняют принцип работы какого-либо фантастического гаджета в фильме?

. Мои старшие дети занимаются программированием и робототехникой, поэтому обязательно спрашиваю у них как они представляют или объясняют принцип работы какого-либо фантастического гаджета в фильме? Вместе мы стараемся смотреть на YouTube научно-популярные каналы. Например, про космос или про экологию. Рассуждаем про будущее в этих сферах. Или пересматриваем видео про блокчейн для детей. И думаем, как можно использовать или привязать эту технологию к повседневным делам. Например, к ежевечернему стакану молока. Как можно отследить корову, которую дала это молоко. Такие разговоры очень заинтересовывают ребенка, вызывают желание разобраться как это сделано.

2. Как изучение программирования может помочь ребенку подготовиться к поступлению в ВУЗ? – Егор Сомов, преподаватель школы Robocode

Сейчас есть огромный выбор самых разных кружков и школ, куда можно записать ребенка для получения знаний и развития скиллов. Это очень хорошо. Но если не будет примера родителей, то никакой кружок с самыми замечательными преподавателями не сработает. Как показать такой пример? Делюсь своим личным опытом.

Поступление в ВУЗ – важный и сложный момент в жизни каждого выпускника школы или лицея. Подготовка к ВНО требует от будущего студента выдержки, умения анализировать и запоминать огромное количество информации.

То же самое потребуется от ребенка и при изучении программирования, в любом варианте: от разработки игр – до работы со встроенными системами и роботами.

Благодаря обучению программированию ребенок всесторонне развивается. Маленький программист знакомится с основами:

Алгоритмизации

Один из важнейших аспектов в современном программировании. Вообще, умение составить правильный и оптимальный алгоритм является важным навыком в современном мире.

Физики, математики

Если говорить о направлении разработки игр или о робототехнике, то получение дополнительных знаний и укрепление уже существующих в этих предметах – это неотъемлемая часть обучающего процесса. Ведь ребенок изучает не только программную часть разработки того или иного продукта, но и техническую: перемещение и взаимодействие физических тел в пространстве, написание более быстродействующих и понятных алгоритмов с помощью знаний в области математики.

Поиска необходимой информации

В эру огромного количества данных очень важно уметь найти качественную и полезную информацию, которая поможет тебе решить поставленную задачу.

Это умение очень актуально не только для поступающих абитуриентов, но и для действующих студентов, которые сталкиваются с новыми знаниями во время обучения в ВУЗе. От того, какое количество актуальных и понятных источников информации ты найдешь, будет зависеть качество полученных тобой знаний.

Программирование – маст хэв к изучению для любого школьника, который планирует связать свою жизнь с техническими специальностями, от IT до инженерии. Автоматизация процессов в мире растет с каждым днем и программирование позволит оставаться актуальным специалистом на рынке труда намного дольше. И даже для гуманитариев все эти навыки могут оказаться очень полезными.

3. Как не ошибиться с выбором курсов для ребенка и как выявить его интерес? – Мария Думанская, руководитель маркетингового отдела школы Robocode

Наверняка вы уже слышали о том, что поколение Альфа достаточно сильно тревожатся о своем будущем. На фоне этих переживаний у детей часто возникают психологические расстройства. Но их можно избежать, если найти с ребенком общий язык.

Мы часто общаемся с родителями наших учеников на предмет заинтересованности их детей в обучении, о том, как и почему они выбрали именно робототехнику, программирование или какое-либо другое направление. И пришли к выводу, что для того, чтобы найти идеальное для ребенка занятие, иногда может понадобиться много времени.

Самые важные факторы выбора курсов для ребенка, которые нужно учесть:

польза для ребенка

заинтересованность ребенка

популярность выбранного направления

близость места проведения дополнительных занятий к дому, удобство расположения, чтобы оптимизировать время

Ребенок будет счастлив там, где ему нравится. Если начать маленькую личность заставлять – в ответ вы получите только конфликты и ссоры, а ребенок закроется. Поэтому так важно при выборе курсов угадать его заинтересованность. Что же делать для выявления той самой “интересной” сферы и не затягивать с ответом на этот вопрос? Вот три совета. Обратите внимание на:

обратную связь о ребенке в школе: за что его хвалят, а за что ругают (даже, казалось бы, недостаток может быть частью его таланта)

на что ребенок тратит большую часть времени, что у него получается лучше и легче всего

о чем говорит, чем постоянно хочет поделиться, что показывает, какие вопросы задает

Тем самым вы сможете помочь ребенку разобраться в своих профессиональных интересах и склонностях, его сильных и слабых сторонах.

Помогите ребенку составить список из 5-10 профессий, которые ему совершенно не интересны, и найдите то, что их всех объединяет. Аналогично можно сделать со списком из 5-10 самых привлекательных профессий. Где-то на стыке, где общие характеристике обьединяются – ваш круг поисков значительно сузится.

Не бойтесь услышать от ребенка что-то вроде: «Ничем, кроме игр и соцсетей я не интересуюсь». Это нормально по многим причинам: сегодня дети с помощью соцсетей общаются между собой, строят коммуникацию со сверстниками (играя в одинаковые игры, например), получают важное для них социальное одобрение. Поддержите разговор. Тут для вас важно показать, что вы серьезно относитесь к увлечениям ребенка, не уходите в отказ и не обесцениваете те вещи, которые ему интересны. Можно повернуть общение в сторону тех тем, где диджитал используется в рамках профессии. Так вы покажете подростку, что даже хобби может быть способом успешной самореализации.

Пробуйте отобранные направления и продолжайте общаться. Если вы сами немного разберетесь в той теме, которая оказалась для ребенка интересной, и сможете поддерживать разговор – это уже успех. Самое крутое, если ребенок увидит в вас союзника, с которым можно делиться и обсуждать волнующие его темы, потому что вы его понимаете. Это сильная эмоциональная подпитка, которая работает всегда, выстраивая эмоциональную связь и доверие.

4. Как помочь ребенку привить скиллы самообучения? – Егор Сомов, преподаватель школы Robocode

Хороший преподаватель всегда сможет заинтересовать ребенка и вызвать у него желание решить ту или иную задачу самостоятельно.

Интересные домашние задания и их проверка не только позволяют повысить успеваемость отдельного ученика, но и вызывают в нем стремление и скилл к самообучению, самостоятельному поиску информации и решению интересных задач.

Этот навык можно развить не только с помощью дополнительной нагрузки, но даже и во время рядовых занятий, используя нестандартные методы проведения урока. Например, на своих занятиях мы применяли симуляцию работы в команде, как в ІТ компании или игровой квест с целью спасения вымирающего вида флоры или фауны.

Со стороны родителя также очень важно развивать этот навык в ребенке, так как в будущем он очень сильно поможет уже студенту ВУЗа.

Для этого есть несколько важных пунктов:

Собственный пример. Если родитель любит узнавать что-то новое, находить решение различных задач, развивать новые навыки – его ребенок тоже полюбит это.

Если родитель любит узнавать что-то новое, находить решение различных задач, развивать новые навыки – его ребенок тоже полюбит это. Совместное обучение. Родитель также может принимать участие в обучении ребенка, интересуясь и помогая ему в решении очередной интересной задачи. Это может быть что угодно, от практики из домашнего задания до поиска интересных фактов в интернете.

Гаджеты, компьютеры и интернет могут быть не только средством для бесконечного просмотра смешных коротких видео, но и способом прокачки технических навыков, развития креативного и логического мышления и даже успешной карьеры ребенка в будущем. Для этого взрослому нужно помочь ребенку сориентироваться в цифровом море и направить его в правильном направлении, эмоционально поддерживать и не быть равнодушным к его интересам и, конечно, самое главное – не забывать оставаться собственным родительским примером, как вести себя с современными технологиями.