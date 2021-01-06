Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в 2021 году Apple наконец представит долгожданные трекеры для отслеживания точного местоположения вещей AirTag и еще несколько устройств.

Свои прогнозы аналитик высказал изданию MCRumors. Он добавил, что компания готовит для своих поклонников устройство дополненной реальности и еще несколько продуктов.

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AirTag

Ожидается, что AirTag помогут пользователям находить потерянные вещи, такие как кошельки, ключи, рюкзаки и многое другое. Ранее стало известно, что взаимодействие с трекером будет происходить через новую вкладку Items в приложении Find My.

Умные очки Apple

Что касается устройства дополненной реальности, предполагается, что речь идет о так называемых Apple Glass – умных очках, слухи о которых не утихают уже несколько лет. К сожалению, Куо не сообщил подробностей об устройстве.

Другие гаджеты

Помимо прочего аналитик заявил, что Apple вскоре покажет новые AirPods, новые компьютеры на базе фирменных ARM-чипов и свои первые устройства с Mini LED-дисплеями. Речь, вероятно, идет о новом 12,9-дюймовом iPad Pro и различных моделях MacBook. Кроме того, ранее Куо заявлял, что в 2021 году Apple выпустит MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем. В этом году ожидаются и новые iMac на базе фирменных чипов Apple, которые, вероятно, получат новый дизайн.