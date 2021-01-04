На AliExpress можно встретить немало неожиданных вещей и устройств, впрочем, кроме сотен ненужных вещей попадаются странные, на первый взгляд, но полезные гаджеты. Например – стационарный телефон с функциями смартфона под управлением операционной системы Android.

Такой телефон может стать как идеальным офисным решением, так и замечательным домашним стационарным аппаратом с расширенным функционалом до возможностей управления системой умного дома, сообщает 24 канал. Также устройство будет интересным для консервативных пожилых людей.

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Особенности телефона

В целом в предложенном формфакторе пользователь получает обычный стационарный телефон с фишками Android, что выводит такой гаджет на совершенно иной уровень использования.



Фишки и возможности poptel V9

Согласно описанию, телефон умеет работать в сетях LTE и поддерживает Wi-Fi. По сути, здесь есть основные возможности любого смартфона на Android, включая приложения, сообщения, браузер, мессенджеры и видеосвязь через фронтальную камеру.

Фото устройства

Цена

Как оказалось, на AliExpress можно найти целое семейство таких устройств от различных производителей. Цена на такие гаджеты разнообразна. Например модель poptel v9, о которой говорится в материале, стоит от 4000 до 5000 гривен. Однако среди никому неизвестных производителей таких телефонов есть и именитые бренды, такие как Huawei, а цена на их аппараты составляет более 30 000 гривен.