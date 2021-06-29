Исследователи в области инженерии, биохимии и медицины из Университета имени Макмастера, Канада, объединились, чтобы создать портативный экспресс-тест. Микрочип анализирует каплю телесной жидкости и выявляет специфические белковые сигнатуры инфекции. Устройство размером с USB-накопитель подключается к смартфону.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине

Презентация инновационной разработки канадских ученых: смотреть видео онлайн

Больше о гаджете

Можно выделить три основных проблемы с анализом образцов биологических жидкостей в лабораториях:

Пока в лабораториях делают анализы, болезнь может значительно прогрессировать. Пока делают анализы, врач может назначить превентивное лечение. В результате может оказаться, что человек не был болен и лечение не требовалось. Или же может оказаться, что лечение "на всякий случай" было неправильным. В некоторых странах путь к лаборатории или месту забора образцов может быть достаточно большим, что значительно затрудняет проведение анализа для пациента.

Поэтому канадские ученые решили создать устройство, которое, по крайней мере частично, сможет решить три проблемы. Прототип состоит из двух частей – двухканального электрического сенсорного чипа и основного модуля обработки информации в виде USB-накопителя, в который вставляется чип.

Интересно Windows 11 "научили" запускать Android-приложения – они будут доступны в Microsoft Store

Это означает, что пациенты могут получить лучшее лечение, более быстрые результаты и избежать серьезных осложнений. Это также поможет избежать ненужного использования антибиотиков, что может выиграть время в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам,

– говорит один из разработчиков гаджета доцент кафедры инженерной физики Университета имени Макмастера Лейла Солеймани.

На чип наносится капля жидкости, которая необходима для анализа:

Кровь.

Моча.

Слюна.

Ферменты ДНК, которые уже находятся на чипе, реагируют на сигнатуры белков, продуцируемых бактериями, если предположить, что бактерии в жидкости есть. И чип, и основной модуль подключены к смартфону, где специальное приложение распознает и показывает данные менее чем за час.

Устройство может отличить штамм болезни, который можно лечить антибиотиками, от штамма, который к такому лечению устойчив. Это позволит сделать лечение более точным, ведь теперь не нужно будет принимать лекарства, которые не помогают.

Интересно На батарейках: ученые разработали новый простой тест на коронавирус

Будущее разработки

Исследователи находятся в процессе тестирования технологии для вируса, вызывающего COVID-19. Также устройство "учат" выявлять все больше видов бактерий и вирусов. В будущем планируется сделать его чувствительным настолько, чтобы выявлять маркеры рака.

Ученые стараются как можно быстрее внедрить эту технологию в широкое использование не только в Канаде, но и во всем мире. Особенно там, где доступ к лабораторным испытаниям ограничен или отсутствует.