Как отмечает Европейское космическое агентство, эти невероятные изображения миссии NASA по столкновению с астероидом (DART) показали, что "Габбл" и "Вебб" наблюдали одно и то же событие одновременно.

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Наблюдение за столкновением с Вебба поставило перед командами по управлению полетами, планированию и науке очень уникальные задачи. Из-за скорости движения астероида, команды работали в течение недель, предшествовавших столкновению, чтобы включить и протестировать метод отслеживания астероидов, двигающихся в три раза быстрее, чем начальный предел скорости, установленный для Вебба,

– говорится в отчете ESA.

В то время как композитные снимки "Вебба" показывают столкновение вблизи, изображения "Габбла" позволяют увидеть его последствия в высоком разрешении. Как отмечает ESA, ученые несколько сбиты с толку изогнутыми лучами выброса на композитных изображениях, и "астрономам нужно присмотреться внимательнее, чтобы определить, что это может означать".



Фото столкновения DART с астероидом / NASA/ESA

Все, что касается снимков миссии DART, новаторское, от успеха самого астероидного аппарата NASA до первых в своем роде сравнений одного и того же события, зафиксированного как Уэббом, так и Габблом.