Casio представила часы G-Shock в классическом дизайне скафандров NASA

Компания Casio выпустила часы культовой серии G-Shock в не менее культовом оранжевом дизайне, который чтит NASA. Стратегический оранжевый цвет скафандра призван улучшить их видимость при спасательных операциях. Часы отличаются классическим логотипом космического ведомства.

Новые часы Casio получили оранжевый корпус и ремешок с надписью NASA вместе с флагом США. На задней крышке часов выгравирован космонавт.

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Casio и NASA

Casio уже много лет активно сотрудничает с NASA. Часы G-Shock входят в выбранную коллекцию, которую NASA одобрило для использования в своих космических кораблях и на борту Международной космической станции (МКС).

Конкретная модель (GWM5610NASA4) является уже третьей, имеющей прямое отношение к NASA. Ранее были выпущены полностью белая модель и черно-белые часы. Это самые дорогие из трех часов G-Shock в линейке NASA. Время работы часов на одном заряде составляет примерно 10 месяцев в обычном режиме и 22 месяца в режиме ожидания.

Новые G-Shok для NASA: смотрите видео

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Цена и доступность

Цена новинки составляет 170 долларов (≈5000 гривен). Оранжевые часы G-Shock доступны для заказа на официальном веб-сайте Casio.