Генеральный директор SSAB Мартин Линдквист сказал на презентации новинки, что создание автомобиля, полностью изготовленного из стали, при производстве которой не использовалось ископаемое топливо, является важным шагом в борьбе за экологию, а сотрудничество компании с Volvo Group показывает, что переход на "зеленые" материалы возможен и приносит результаты.

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Чем особенный автономный самосвал Volvo и SSAB

В процессе производства стали для данного автомобиля вместо угля или кокса используется водород, полученный в результате электролиза.

В то же время автомобиль не такой уж и "зеленый". В то время, как шасси и кузов выполнены из стали, изготовленной без сжигания угля, такие детали, как электродвигатель и элементы ходовой части, все же изготовлены из обычных материалов.

Автономный "зеленый" самосвал Volvo: смотрите видео

Представленный самосвал предназначен для использования в карьерах и горных выработках, и способен работать в составе конвоя с другими автономными транспортными средствами для сбора и транспортировки материалов по заранее запрограммированному маршруту. Кроме того, самосвал не производит никаких вредных выбросов в атмосферу.