Футуристический и полностью автономный дом на колесах отправляется в путешествие по Европе

Группа нидерландских студентов создала автомобиль, все оборудование которого работает на солнечных панелях. Но это не обычная машина. Это – целый дом на колесах. Теперь его создатели хотят отправиться в путешествие по Европе, чтобы протестировать свою разработку.

За разработку ответственен студенческий стартап Solar Team Eindhoven. Это не первая подобная его разработка. Ранее команда создала семейный электрофургон на солнечных батареях, который производит больше электричества, чем потребляет.

Интересно Специалисты Citizen Lab обнаружили новую версию шпионского приложения Pegasus

Что известно

Свою автономную машину стартап назвал Stella Vita.

Все тестовое путешествие по Европе планируется на 3000 километров – из Эйндховена до самой южной точки Испании.

– из Эйндховена до самой южной точки Испании. Как рассказывают создатели, их автодом может проехать до 730 километров за один солнечный день.

Однако они не будут спешить. Для проверки всех систем автомобиля поездку будут растягивать.

Автономный дом на колесах / Фото Bart van Overbeeke

Stella Vita полностью автономный и не требует посторонней подзарядки. В доме на колесах уместился душ, кухня с электроплитой, спальное место и кабина. Солнечные панели общей площадью 17,5 квадратных метра расположены на крыше и могут раскладываться, раскрывая два дополнительных "крыла". Питания хватит и для работы телевизора, ноутбука и кофеварки.

Кроме того, крыша автомобиля поднимается, что позволяет человеку стоять внутри прямо, во весь рост.



Дом на колесах Stella Vita / Фото Bart van Overbeeke

О материалах корпуса ничего не рассказывают. Но они, вероятно, хотя бы частично изготовлены из перерабатываемых материалов.

Сегодня ничего не известно ни о возможном выходе автомобиля на рынок для продажи потребителям, ни о приблизительной цене машины.

Путешествие начнется уже 19 сентября.